Комиссия РФС и РПЛ допустила поле стадиона «Динамо» к проведению матчей чемпионата России.

Первая встреча на реконструированной арене пройдет 26 мая – в гости к «Динамо» приедет тульский «Арсенал».

«Поле в удовлетворительном состоянии. Там доделано все. Единственное, надо уплотниться самому газону. Сейчас трава хорошо растет, ее косят периодически. Возможен ли форс-мажор? Если война начнется, отмена матча или снег пойдет», – заявил «СЭ» заместитель генерального директора РФС Александр Зорков.

Динамовский стадион ввели в эксплуатацию в конце ноября 2018-го.

Планировалось, что «Динамо» откроет стадион игрой со «Спартаком» в марте, но встречу пришлось переносить из-за неготовности газона.

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