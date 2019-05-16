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Комиссия РФС и РПЛ приняли газон стадиона «Динамо». Первый матч – 26 мая
Бело-голубые наконец-то вернутся домой.
Комиссия РФС и РПЛ допустила поле стадиона «Динамо» к проведению матчей чемпионата России.
Первая встреча на реконструированной арене пройдет 26 мая – в гости к «Динамо» приедет тульский «Арсенал».
«Поле в удовлетворительном состоянии. Там доделано все. Единственное, надо уплотниться самому газону. Сейчас трава хорошо растет, ее косят периодически. Возможен ли форс-мажор? Если война начнется, отмена матча или снег пойдет», – заявил «СЭ» заместитель генерального директора РФС Александр Зорков.
- Динамовский стадион ввели в эксплуатацию в конце ноября 2018-го.
- Планировалось, что «Динамо» откроет стадион игрой со «Спартаком» в марте, но встречу пришлось переносить из-за неготовности газона.
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