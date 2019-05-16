Белорусский полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев покинет клуб после матча 29-го тура российской Премьер-лиги. Об этом сообщил официальный твиттер донского клуба.

Калачев выступал за «Ростов» с 2006 по 2007 гг., а затем вернулся в команду в 2010-м. В составе клуба он стал победителем Кубка России в сезоне-2013/14, а также серебряным призером чемпионата в сезоне-2015/16.

Матч предпоследнего тура РПЛ между «Ростовом» и санкт-петербургским «Зенитом» пройдет 19 мая на «Ростов-Арене».

В текущем сезоне чемпионата России Калачев провел 10 матчей и отдал одну результативную передачу.

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