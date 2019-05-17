Экс-защитник «Анжи» Роберто Карлос готов оказать финансовую помощь махачкалинскому клубу.

«Очень трудно видеть «Анжи» в этой ситуации после того, что было сделано. Керимов вывел «Анжи» на очень высокий уровень. Если они попросят о поддержке, я буду рад ее оказать», – цитирует Карлоса «Р-Спорт».

А вот Самюэль Это’О от помощи дагестанцам отказался. «Нет, не собираюсь», – ответил он на вопрос о поддержке «Анжи».

«Анжи» не прошел лицензирование РФС на сезон-2019/20.

Карлос играл за клуб с 2011-го по 2012-й, Это’О – с 2011-го по 2013-й.

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