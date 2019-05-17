«Сочи – город, привыкший к мероприятиям высокого уровня, – объяснила матч-менеджер «барсов» Анастасия Шибанова. – Все последние годы – чемпионат мира по футболу, Кубок Конфедераций, Олимпийские и Паралимпийские игры. Это большой список, а тут приехал какой-то ФНЛ, даже не высшая лига. Люди плохо принимали клуб в первое время. Если посмотреть историю сочинского футбола за последнее десятилетие, почти все клубы возрождались и умирали. Новое возрождение встретили с опаской – это в очередной раз грозило, что они привыкнут, а клуб куда-то исчезнет. Но постепенно доверие растет, и поэтому мы развиваемся такими темпами».

История возникновения «Сочи» определила отношение к клубу. Летом 2018-го директор питерского «Динамо» Дмитрий Рубашко анонсировал, что команда под новым названием переедет в Сочи. При этом Александр Точилин остался тренером, а с большинством игроком перезаключили контракты. Решение объясняли исключительно футбольными потребностями, и это выглядело странно. У «Динамо» в прошлом возникали трудности с финансированием (клуб терял спонсоров и профессиональный статус, штаб и игроки постоянно менялись), но в сезоне-2017/18 питерцы заняли шестое место в ФНЛ. Ситуация не выглядела настолько безнадежной, чтобы переезжать за 2 300 километров.

Старые питерские фанаты и нейтральные критики восприняли радикальный ребрендинг как политический маневр. После ЧМ-2018 в Сочи осталась идеальная инфраструктура для большого футбольного клуба, а запустение «Фишта» и остальных спортивных объектов стало бы имиджевым провалом для власти. Экстренное формирование очередного «Сочи» казалось попыткой придать смысл тому, на что потратили огромные деньги перед прошлым летом. Такой вывод заранее омрачил первые месяцы новой команды в ФНЛ: местные не понимали, что происходит, остальные сомневались, что обнулять историю питерского клуба стоило ради такой авантюры.

«Динамо» СПбEurosport

«Как мог прогрессировать клуб «Динамо Санкт-Петербург»? Кто будет ходить на «Динамо» в Питере? Сколько бы раз клуб ни возрождался, сохранялся антагонизм фанатов «Зенита», которые переносили на питерское «Динамо» старые обиды на московское, – сказала Шибанова. – Показатели росли, но незначительно. Когда у тебя конкуренция в лице «Зенита», матчи которого посещают 50 тысяч, – это сложные условия для возрождения чего-то другого». В курортном городе у клуба появился шанс на вторую жизнь. При этом, несмотря на слухи о государственной протекции, «барсы» не стали для Сочи своим «Зенитом» или «Манчестер Сити».

В начале сезона команда надеялась лишь сохранить уровень «Динамо». Выход в РПЛ стал сенсацией не только для болельщиков, но и для всех в «Сочи». «Было очень тяжело переехать, решить все организационные вопросы. Здесь очень классная инфраструктура, но все хорошие дела быстро не делаются – сказал спортивный директор «Сочи» Андрей Орлов. – По ходу сезона мы скорректировали цели, в начале речь шла о том, чтобы выступить не хуже, чем в прошлом сезоне. Мы переехали в незнакомый регион, нужно было решить, где тренироваться, где жить, как взаимодействовать со стадионом. У нас не было опыта организации матчей на таких аренах. В сжатые сроки это было особенно сложно».

Стадион «Фишт»Eurosport

Реальная жизнь «Сочи» максимально отличается от представлений, которые сложились о клубе из-за истории его появления. Вместо многомиллионных трансферов или стареющих ветеранов «барсы» сделали акцент на игроках 1992-1997 годов рождения. Маленьким штабом сотрудники маркетингового отдела оперативно разработали концепцию привлечения болельщиков. «Мало кто может претендовать на предматчевую организацию уровня «Зенита» и «Локомотива» – призналась Шибанова. – В ФНЛ на развлечение зрителей точно не тратят такие бюджеты. В этом смысле нельзя сравнивать нас с топ-5».

«Мы делаем бесплатные развлечения для зрителей с самого первого матча, и это большая часть программы, – добавила Шибанова. – На матчах играет живая музыка, рисуют пряники с логотипом «Сочи», разрисовывают футболки, которые потом можно забрать себе, фотографируются в специальных зонах и многое другое. У нас есть и панна-футбол (разновидность уличного футбола), популярное направление. В коробке собираются участники футбольных баттлов. Есть такая тема – почта болельщиков. Это большая коробка с логотипом 70х70, туда любой желающий может написать письмо сотруднику клуба, игроку, тренеру». «Сочи» – пример того, что взаимодействие с фанатами не зависит от масштабов клуба. В социальных сетях «барсы» уже привлекают болельщиков бодрее пассивного «Спартака»: выкладывают апдейты о бесплатном транспорте, анонсируют визиты футболистов в обычные школы и благотворительные ивенты, шутят в комментариях.

«Пришлось бороться за внимание, – рассказал арендованный у московского «Динамо» нападающий Николай Обольский. – Сначала на матчи приходило все меньше людей, и когда курортный сезон окончился, это тоже серьезно повлияло на посещаемость. Думаю, с выходом в РПЛ болельщики должны подтянуться на стадион и поддержать команду, нам это необходимо». На самом деле отношения с местными уже наладились: у «Сочи» появился фанатский сектор, а после выхода в РПЛ болельщики мгновенно собрались в аэропорту и встретили команду. Сотрудники и игроки искренне нацелены создать красивую историю с нуля и избавиться от ассоциаций с проблемами петербургского клуба. Главной преградой для этого стал образ игрушки миллионера Ротенберга, который появился у «Сочи» сразу после формирования.

Но реальная ситуация в клубе далека от представлений хейтеров. «Есть негатив, который очень сложно побороть, – объяснила Шибанова. – После выхода в РПЛ его стало больше. В Европе тоже не понимают, как перевезти клуб из города в город. На семинаре в Берлине фанаты просто смеялись над этим. Нас описывают как клуб Ротенберга, но в российском футболе не все миллионеры. На самом деле у нас нет огромного бюджета. Он маленький для профессионального футбола. Мы делаем партнерские акции, что-то сами придумываем без больших денег. У нас меньше средств и болельщиков, чем у топ-клуба, но не пытаться – значит, умереть».

«Сочи» не борется за жизнь, но и не пожирает деньги владельца – «барсы» просто обрели баланс и реализуют поставленные цели. «В отделе маркетинга работает шесть человек. У нас может быть в одном лице и пресс-атташе, и сммщик, и фотограф, и оператор. Я могу монтировать видео, – похвасталась Анастасия. – Когда приехали к Газзаеву брать интервью, он удивился: «Вы что, на телефон будете снимать? У вас камеры нет?» Мы ему говорим: «Это хороший телефон». При таком подходе не мешает даже нехватка кадров и отсутствие опыта в новом городе и на огромном стадионе. О рациональном отношении можно судить по тому, что функционеры уже сейчас реалистично оценили перспективы «Сочи» в Премьер-лиге.

«Мы понимаем свою ситуацию, учитываем бюджеты клубов Премьер-лиги, – заверил Орлов. – Сохраним костяк этого состава, поэтому на первый сезон в высшем дивизионе какие-то грандиозные задачи вряд ли поставим. Адекватная цель – сохранить прописку. Не скажу, что это легко сделать, потому что между сезонами всего полтора месяца, команды в Премьер-лиге достаточно стабильны. Нам и «Тамбову» будет очень тяжело». С одной стороны, это не очень оптимистично, но с другой, именно такой подход убеждает, что «Сочи» – настоящая команда, сосредоточенная на кропотливой работе. Такая стратегия трогает гораздо больше сиюминутных галактических проектов типа «Анжи» Керимова.

Уже сейчас очевидно, что «Сочи» сделает русский спорт ярче независимо от причин своего появления. В географии РПЛ появился город, который давно скучал без большого футбола, а история появления клуба только придает ему экзотики. «Сочи» отличается от других маленьких команд высшего дивизиона открытостью, климатом и работой с болельщиками, а матчи на «Фиште» будят ностальгию по чемпионату мира. Сотрудники и игроки трансформируют ненависть в позитив, придумывают акции для фанатов, учатся с нуля, но не стесняются этого. Именно такой подход нужен Премьер-лиге, чтобы наконец стереть барьер между клубами и людьми, которые ходят ради них на стадионы.

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