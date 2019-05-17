Спортивный комментатор Геннадий Орлов считает, что Павел Мамаев несет большую ответственность за драки в центре Москвы, чем Александр Кокорин.

«Понятно, что «Зенит» ждет Кокорина, об этом уже было объявлено. Могут ли Мамаева взять в «Зенит»? Нет, его не возьмут. Если быть до конца откровенным, то Мамаев постарше Кокорина, поэтому он несет большую ответственность за этот инцидент. Старший отвечает.

. Известно, что уже есть желающие приобрести Мамаева – Кадыров , Иванов из «Урала». Есть команды, готовые его пригласить сразу. Дай бог им здоровья, ребята оступились очень серьезно, наказаны. Теперь, конечно, у них будет большая мотивация вернуться в строй», – сказал Орлов в эфире своего

Суд приговорил братьев Кокориных к полутора годам колониии общего режима, Мамаева и Протасовицкого – к году и пяти месяцам.

Учитывая срок пребывания в СИЗО, братья проведут в заключении 6,5 месяца, Мамаев и Протасовицкий – 5,5.

Кокорин и Мамаев приговорены, сроки реальные, стул уничтожат. Подробности из зала суда

Качай приложение Eurosport для iOS или Android