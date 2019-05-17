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Орлов: «Мамаев несет большую ответственность за драки, чем Кокорин»
Был бы ответ таким же, если бы Мамаев играл за «Зенит»?
Спортивный комментатор Геннадий Орлов считает, что Павел Мамаев несет большую ответственность за драки в центре Москвы, чем Александр Кокорин.
«Понятно, что «Зенит» ждет Кокорина, об этом уже было объявлено. Могут ли Мамаева взять в «Зенит»? Нет, его не возьмут. Если быть до конца откровенным, то Мамаев постарше Кокорина, поэтому он несет большую ответственность за этот инцидент. Старший отвечает.
Известно, что уже есть желающие приобрести Мамаева – Кадыров, Иванов из «Урала». Есть команды, готовые его пригласить сразу. Дай бог им здоровья, ребята оступились очень серьезно, наказаны. Теперь, конечно, у них будет большая мотивация вернуться в строй», – сказал Орлов в эфире своего .
- Суд приговорил братьев Кокориных к полутора годам колониии общего режима, Мамаева и Протасовицкого – к году и пяти месяцам.
- Учитывая срок пребывания в СИЗО, братья проведут в заключении 6,5 месяца, Мамаев и Протасовицкий – 5,5.
Кокорин и Мамаев приговорены, сроки реальные, стул уничтожат. Подробности из зала суда
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