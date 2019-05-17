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«Спартак»: Глушаков не сыграет с «Крыльями» из-за сильного ушиба
Совпадение или нет, но Глушаков получил травму сразу после слива от Mash.
Полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков не примет участия в выездном матче 29-го тура чемпионата России против самарских «Крыльев Советов». Об этом сообщается в официальном твиттере красно-белых.
«В ходе занятия сильный ушиб коленного сустава получил полузащитник Денис Глушаков. Было принято решение, что он останется в Москве», – говорится в сообщении.
- Матч «Крылья Советов» – «Спартак» пройдет в Самаре в субботу, начало игры – в 19:00 мск.
- 14 мая телеграм-канал Mash опубликовал аудиосообщения, в которых Глушаков негативно высказывался о бывшем главном тренере «Спартака» Массимо Каррере, когда тот еще работал в клубе.
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