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«Спартак»: Глушаков не сыграет с «Крыльями» из-за сильного ушиба

«Спартак»: Глушаков не сыграет с «Крыльями» из-за сильного ушиба
Eurosport

7 ч. назад

Совпадение или нет, но Глушаков получил травму сразу после слива от Mash.

Полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков не примет участия в выездном матче 29-го тура чемпионата России против самарских «Крыльев Советов». Об этом сообщается в официальном твиттере красно-белых.

«В ходе занятия сильный ушиб коленного сустава получил полузащитник Денис Глушаков. Было принято решение, что он останется в Москве», – говорится в сообщении.

  • Матч «Крылья Советов» – «Спартак» пройдет в Самаре в субботу, начало игры – в 19:00 мск.
  • 14 мая телеграм-канал Mash опубликовал аудиосообщения, в которых Глушаков негативно высказывался о бывшем главном тренере «Спартака» Массимо Каррере, когда тот еще работал в клубе.

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