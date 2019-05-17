Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев покинет казанскую команду по окончании сезона-2018/19. Об этом сообщает издание «БИЗНЕС Online».

По данным источника, Бердыев и «Рубин» не сошлись в финансовом вопросе: клуб хотел урезать зарплату коуча, но его это не устроило. Сейчас Бердыев зарабатывает 3 миллиона евро в год (еще 1,5 млн уходит его тренерскому штабу), в то время как зарплата всех игроков команды составляет 6 млн.

Бердыев – самый высокооплачиваемый тренер РПЛ. Его годовой доход выше, чем у Юрия Семина (2 млн), Виктора Гончаренко (1,5 млн), Олега Кононова (1,4 млн) и Сергея Семака (1,2 млн).

В 2008 и 2009 годах «Рубин» под руководством Бердыева становился чемпионом России.

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