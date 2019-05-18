Нападающий «Зенита» и капитан сборной России Артем Дзюба поздравил баскетбольный ЦСКА с выходом в финал Евролиги: москвичи обыграли мадридский «Реал».

«Вот это я называю камбэком! Снова взяли и обыграли испашек, -11 отыграли! Да! Мы в финале!» – сказал 30-летний Дзюба в инстаграм-сториз.

Матч завершился со счетом 95:90 (18:22, 25:23, 22:28, 30:17).

Дзюба в сезоне-2018/19 впервые стал чемпионом России – «Зенит» оформил титул в 27-м туре.

ЦСКА вырвал победу у «Реала» и вышел в финал

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