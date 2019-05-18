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Балаге: за Фернандесом следят «Барса», «МЮ», «Сити», «Бавария» и «Челси»
Один из героев ЧМ-2018 может перейти в очень большой клуб.
Известный журналист и инсайдер Гильем Балаге сообщил о пятерых претендентах на защитника ЦСКА и сборной России Марио Фернандеса.
За русским бразильцем следят «Барселона», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Бавария» и «Челси». Потенциальная сумма сделки оценивается в 25 млн евро.
- Фернандес играет за ЦСКА с 2012 года.
- В 2017-м Марио получил российский паспорт и со сборной России дошел до 1/4 финала ЧМ.
- В сезоне-2018/19 28-летний Фернандес забил за ЦСКА один мяч.
В России Фернандес завязал с кутежами, нашел бога и зажег ЧМ. Марио должен улепетывать в Европу
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