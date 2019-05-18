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Бабаев: «Не знаю, что должно произойти, чтобы ЦСКА продал Фернандеса в «Зенит»
И эти шансы невелики.
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев считает маловероятным продажу защитника Марио Фернандеса в «Зенит».
«Продается любой футболист, но в данном случае все это слухи. Ни запросов, ни контактов, ни официальных писем не было. Не знаю, что должно произойти, чтобы мы продали его в «Зенит», – цитирует Бабаева Sport24.
- Помимо «Зенита» на Марио претендуют «Барселона», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Бавария» и «Челси».
- В 2017-м Марио получил российский паспорт и со сборной России дошел до 1/4 финала ЧМ.
- В сезоне-2018/19 28-летний Фернандес забил за ЦСКА один мяч.
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