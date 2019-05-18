Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев считает маловероятным продажу защитника Марио Фернандеса в «Зенит».

«Продается любой футболист, но в данном случае все это слухи. Ни запросов, ни контактов, ни официальных писем не было. Не знаю, что должно произойти, чтобы мы продали его в «Зенит», – цитирует Бабаева Sport24.

Помимо «Зенита» на Марио претендуют «Барселона», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Бавария» и «Челси».

В 2017-м Марио получил российский паспорт и со сборной России дошел до 1/4 финала ЧМ.

В сезоне-2018/19 28-летний Фернандес забил за ЦСКА один мяч.

Балаге: за Фернандесом следят «Барса», «МЮ», «Сити», «Бавария» и «Челси»

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