«Очень сильно хотел в «Вест Хэм», разговаривал об этом с Семаком и Дюковым, – рассказал Артем Дзюба о сорвавшемся трансфере в Англию. – Со своей стороны сделал все возможное и ждал, даже предупредил, что съеду с квартиры. Но когда наступил день X, люди, которые этим занимались, исчезли». Лучшее лето в жизни нападающего «Зенита» закончилось разочарованием, но он не впал в депрессию и остался лоялен питерскому клубу.

Через 10 месяцев Дзюба впервые в карьере стал чемпионом России. При этом Артем не просто дошел до чемпионства с остальной командой, а стал героем важнейшего матча против «Краснодара» и идеально подстроился под Азмуна в весенней части РПЛ. Медиа давили на форварда серией без голов – засуха в чемпионате России продлилась 1129 минут (с 7 октября до 20 апреля), но Артем объяснил, что спад результативности – естественное следствие смены роли.

Из заточенного на ворота нападающего Артем превратился в плеймейкера и показал, что думает о команде больше, чем о себе. «Вы смотрите, на какой позиции он играет, или только за цифрами следите? – Черчесов отчитал журналистов за теорию о спаде Дзюбы. – Никто не отменяет забитые мячи, но он создает моменты». Главный тренер Артема в клубе тоже не считает, что отсутствие голов – признак кризиса. «С приходом Азмуна Дзюба добавил в движении, в организации игры, – проанализировал ситуацию Семак. – Надеюсь, он будет забивать в тот момент, когда нам это будет нужно».

Артем Дзюба, «Зенит»Eurosport

Коуч оказался прав: победный гол Дзюбы «Краснодару» на последней минуте не оформил чемпионство «Зенита» математически, но нокаутировал соперников и вселил в питерцев уверенность. Через несколько недель команда Семака закрепила титул победой над ЦСКА (3:1), а Дзюба сделал хет-трик из ассистов – будто специально, чтобы показать, насколько разнообразнее стала его игра. После этого матча критики обратили внимание, что Артем возглавил топ ассистентов лиги (у него девять результативных передач).

«Когда набирал очки, было обидно, что не все это замечают, – искренне признался Дзюба на праздновании чемпионства. – Я знал, что надо гнуть свою линию и работать на команду. Поэтому концентрировался не на голах. Понял – чтобы мы стали чемпионами, надо засунуть свой эгоизм в одно место и ради команды работать по всему полю. Старался слева и справа, везде-везде. Поначалу было очень тяжело, под конец получал от этого удовольствие. Мне было интересно, можно сказать стал свободным художником».

Дзюба – образец реакции на сорвавшийся трансфер. Он не жаловался журналистам на руководство, не бойкотировал тренировки и не устраивал провокации. Уже на ЧМ Дзюба часто говорил о личном прогрессе: игровой расцвет совпал с моментом, когда Артем наконец осознал, что команда важнее индивидуальности в футболе. Когда стало очевидно, что переезд в Англию не состоится в 2018-м, нападающий полностью сосредоточился на «Зените»: «Сразу для себя решил, что если не получится уехать в Англию и останусь в «Зените», обязан выиграть чемпионство».

После еще одного сильного сезона, в котором Дзюба раскрылся по-новому, английские андердоги наверняка обратятся к питерцам с новыми предложениями. Через год после ЧМ для «Эвертона» и «Вест Хэма» должно стать еще очевиднее, что за небольшие для АПЛ деньги они получат не примитивного нападающего, а умного игрока и лидера. Еще прошлым летом ESPN опубликовал подробный материал о Дзюбе, в котором выделил главные характеристики Артема: он лучше всего проявляет себя, когда выходит из зоны комфорта ради нового вызова.

За последние полтора года Дзюба столкнулся с несколькими челленджами, каждый из которых выводил его на новый уровень: противостояние с Манчини мотивировало Артема на мощный отрезок в «Арсенале», домашний ЧМ превратил в капитана и национального героя, а импровизированная смена роли и связка с Азмуном наконец принесли титул. Переезд в АПЛ может стать следующим в этом ряду – новый чемпионат и возможность регулярно играть против «МЮ», «Сити», «Челси» и «Ливерпуля» не расслабят Дзюбу, а, наоборот, вдохновят.

Журналист ESPN Майкл Йокин сравнил Дзюбу с Ибрагимовичем. Эта аналогия действительно не такая нелепая, как кажется на первый взгляд: фактурные гиганты обладают харизмой, ярким характером и редкой для столбов техникой. Златан становился лидером во всех командах, где играл. Дзюба тоже не потеряется в Англии. Иногда в качестве аргумента против трансферов русских игроков в Европу напоминают о противоречивом опыте героев Евро-2008: угрюмый Жирков не освоился в «Челси», Павлюченко страдал из-за незнания языка, роли запасного и подколок Реднаппа (как-то Харри сказал, что переводчик Романа на тренировке напрягался больше, чем игрок).

Роман ПавлюченкоGetty Images

Дзюба – слишком обаятельный и общительный человек, чтобы унывать даже в непривычной обстановке. После ЧМ у него сложился уникальный образ, который сделает Артема в Англии не угрюмым русским, а запоминающимся здоровяком, который отправил домой Испанию и уничтожил защиту египтян. Адаптация не станет проблемой – скорее, Дзюба еще сильнее сплотит новых одноклубников розыгрышами и шутками.

К тому же он трезво оценил возможности и не думает о топ-клубе, для него приоритетом стал не статус покупателя, а место в стартовом составе и опыт: «Чтобы ехать в Англию, надо быть адекватным человеком и понимать, что это вряд ли будет команда первой пятерки. Скорее, « Вест Хэм » или « Эвертон ». Если уезжать, надо искать вариант, чтобы играть, а не сидеть безвылазно в запасе».

Возможно, скоро у Дзюбы появится еще одна локация. Комментатор Геннадий Орлов поделился инсайдом: могущественный португальский агент Жорже Мендеш симпатизирует нападающему и готов помочь с трансфером на остров. «У него (Мендеша) есть определенные связи», – добавил Орлов. Известно, что Жорже – покровитель и советник «Вулверхэмптона», самого португальского клуба Англии. Если Мендеш действительно заинтересован в Дзюбе, ему по силам отправить Артема к «волкам».

Артему уже 30 лет, но возраст – тоже не проблема. Он поедет в АПЛ не с надеждой на долгое будущее, а чтобы покорить новую футбольную культуру и подать пример другим русским футболистам. При таком раскладе даже возможный провал в чемпионате Англии не испортит репутацию Дзюбы – трансфер из Питера в Ливерпуль или Лондон уже станет достаточно смелым поступком, чтобы на родине нападающего зауважали еще больше.

Для «Зенита» уход Дзюбы тоже не станет трагедией. Артем выложился ради клуба, и в Питере благодарны ему за преданность. Но после чемпионства Семак получит больше свободы для формирования команды и купит Азмуну партнера на свой вкус, если Дзюба перейдет в АПЛ. «Всегда приветствую, когда у футболиста появляется вызов, шанс оказаться на более высоком уровне», – коуч откровенно подбодрил Артема, которому предстоит ответственное решение. Если бы Дзюба покинул «Зенит» в прошлом году после разборки с тренером, история осталась бы незаконченной, но теперь он уедет из Питера как герой чемпионского сезона.

Никто не строит вокруг возможного трансфера Дзюбы в АПЛ завышенных ожиданий, и именно поэтому у такой сделки есть шансы на успех. Нападающий «Зенита» показал, что русский футбол не обречен на стагнацию: в нем тоже придумывают оригинальные мемы, произносят проникновенные монологи, необычно празднуют голы и меняют позицию в 30 лет. Переезд в сильнейший чемпионат Европы – очередная победа над стереотипами и следующий шаг на пути к статусу национального героя.

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