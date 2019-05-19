«Краснодар» обыграл тульский «Арсенал» в матче 29-го тура чемпионата России со счетом 3:0. Голы на счету Ари, Перейры и Петрова.

Команда Мурада Мусаева набрала 53 очка и обеспечила себе за тур до конца РПЛ место в тройке. ЦСКА и «Спартак» будут довольствоваться игрой в Лиге Европы.

Теперь «Краснодар» и «Локомотив» поспорят за место в групповом этапе. У команд по 53 очка, но москвичи по дополнительным показателям опережают «быков». Третье место отправится в квалификацию ЛЧ.

В заключительном туре «Краснодар» сыграет дома с «Рубином», «Локомотив» примет «Уфу». Все матчи пройдут 26 мая в 14:00 (мск).

«Краснодар» впервые сыграет в главном клубном турнире Европы.

«Быки» уже были в медалях национального чемпионата – они завоевали бронзу в сезоне-2014/15.

Галицкий платит воспитанникам копейки. Он против новых Мамаевых и Кокориных в «Краснодаре»

Качай приложение Eurosport для iOS или Android