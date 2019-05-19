«Урал» сыграл вничью с «Локомотивом» в матче чемпионата России (2:2), но главным предметом обсуждения стало судейство Владимира Москалева.

На 63-й минуте он поставил пенальти за фол на Жемалетдинове.

Тогда же первую желтую карточку получил Стефан Страндберг – за споры с арбитром. Это предупреждение аукнулось буквально через три минуты. По мнению Москалева, Страндберг ударил Смолова локтем в шею, за что получил вторую желтую карточку.

Норвежец, уходя с поля, показал характерный жест о том, что двигало судьей при принятии решений.

«Мы провели хороший матч, полностью контролировали мяч до того, как «Локомотив» заработал дешевый пенальти. Удаление, которое я получил, – 100% не удаление. Даже Смолов со мной согласился. Если давать карточки в подобных ситуациях, то за матч их накопится около 50», – сказал норвежец.

После игры президент «Урала» Григорий Иванов не скрывал возмущения: «Я не люблю обсуждать судейство. Но сколько можно команду убивать? Кому такой футбол нужен? Ответьте мне? Для чего тогда нам вообще выходить на поле? «Локомотиву» надо было выиграть? Так и сказали бы... Мы бы просто тогда не вышли на игру – 0:3 бы нам засчитали вот и все. Зачем?

– Пенальти был?

– Какой пенальти? Да нет, конечно! И вообще странные свистки по ходу встречи.

– Что скажете об удалении Страндберга?

– Зачем он его удалил? Ну одной карточки точно не было! Даже Федя Смолов показывал, что ничего там не было. Нет, а он все равно достает... Что это такое?!» – цитирует Иванова «СЭ».

Не обошел стороной тему судейства и главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов: «Судейство? Осталось, чтобы этот товарищ еще сам нам забил. Удаление сейчас посмотрели – бред полнейший».

А вот реакция форварда екатеринбуржцев Андрея Панюкова: «На следующий матч, наверное, нам можно сразу вдесятером выходить – уже привыкли так играть. За последние две игры мы уже больше 90 минут в меньшинстве сыграли. Судейских ошибок очень много, с этим надо что-то делать.

Предвзятости у судей, наверное, нет, но просто как-то неправильно все. В матче с «Арсеналом» работал VAR – так что я ничего сказать не могу, а вот с «Оренбургом» было два офсайда при голе в наши ворота. Когда главный арбитр, не до конца поняв ситуации, берет все на себя и не обращает внимания на помощников… Это все влияет на нас. Судьям нужно быть более собранными».

«Локомотив» благодаря ничьей обеспечил медали РПЛ-2018/19.

Команды вновь встретятся 22 мая – в финале Кубка России.

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