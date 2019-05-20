Матч с «Зенитом» в рамках чемпионата России стал для полузащитника Тимофея Калачева последним в футболке «Ростова» на домашнем стадионе.

Последнее объявление на «Ростов Арене».

А перед перерывом и историческая замена.

После победы Калачев сделал круг почета по стадиону.

Эмоции из раздевалки.

А еще Тимофей после матча объявил о приятной семейной новости.

Взлет над газоном.

Ну и красивый вид на арену: «Спасибо за все, легенда номер 2».

«Ощущаю в первую очередь, что сегодня выиграли, положительные эмоции от результата. Хоть это и окончание такое, но все равно сегодня хотелось выиграть. Я, конечно, понимаю, что болельщики немного разочаровались, что мы не вышли в финал Кубка России. Эта игра привлекала их тем, что для меня был особый матч. Но я думаю, что в следующем году команда постарается выступить более удачно. В принципе все для этого есть.

Еще в любом случае матч в Грозном. Если моя помощь понадобится команде – у нас многие ребята травмированы... Это не окончание сезона, он завершится 26 мая, еще тренировки будут. Первый шаг я сделал – отучился на тренерскую категорию А. Готов дальше учиться, пробовать себя на новом поприще. Посмотрим.

Счастлив, что лучшие годы моей карьеры прошли именно в этой команде и в этом городе.

Калачев и МоуриньюEurosport

Если брать игру с «Зенитом», то я чувствовал себя неплохо физически и эмоционально. У меня было долгое восстановление после травмы, я только начал тренироваться, буквально две недели назад. Естественно, мои кондиции оставляли желать лучшего. Тренеры это понимали, я это тоже понимал. В предыдущих играх я сыграл сначала 15 минут, потом 30 минут. Чувствую, что во мне два разных человека. Один говорит: «Может быть, еще поиграем?» А второй говорит: «Ты что, с ума сошел? Заканчивай ерундой заниматься».

Для любого футболиста такие моменты очень сложные, но на данный момент решение такое. Посмотрим, хотя моя супруга сказала, что она совершенно против. Сказала, что просто не выдержит моих отлучек и переездов, тем более мы ждем пополнения в семье. Но никогда не говори никогда.

Если поступит предложение от БАТЭ? Нет, только «Манчестер Юнайтед», – сказал на последней пресс-конференции Калачев.

Калачев сыграл в футболке «Ростова» 294 матча.

На счету Тимофея 24 гола и 66 ассистов.

Он играл за «Ростов» с 2006-го по 2007-й, а еще с 2010 года по настоящее время.

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