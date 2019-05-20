Капитан «Спартака» Денис Глушаков дал интервью, в котором рассказал о конфликте с бывшим коучем красно-белых Массимо Каррерой.

«Началось с матча против «Урала», когда мы 1:3 проиграли. Мне ребята сказали: иди к тренеру и разговаривай по тренировочному процессу, потому что у нас очень много крестов и травм. Мы таскали штангу с большим весом, а игра через три дня. Я пришел к тренеру и сказал: «Тренер, ребята просят не делать такую тренировку – физическую нагрузку. Накануне была еще тяжелая тренировка. У всех ноги болят». – «Мы разберемся, ничего страшного, все решится и все будет так». Ну, поехали, проиграли Екатеринбургу.

У нас начались с ним недопонимания, разговоры. Он меня вызвал. Я ему сказал, что не надо предъявлять, мы к тебе пришли и сказали. Вот мы тачку с весом возили. Потом игра с «Тосно». Не забил пенальти. И пошло-поехало. Я понимал, что у нас конфликт с ним», – приводит слова Глушакова Sports.ru.

Денис Глушаков, «Спартак»From Official Website

Также Денис рассказал о ситуации с лайком под постом актера Дмитрия Назарова – после этого случая Каррера сослал Глушакова в дубль. «Подошел тренер, начал нам говорить: вы лайки поставили, вы что, из меня идиота делаете, дурака? Я сказал: «Ты нас [с Андреем Ещенко – прим. Eurosport], наверное, неправильно понял». За неделю или две до этого ко мне подходили, звонила женщина по поводу лейкемии – «Спартак» выходил в шапках красных в поддержку больных детей, – и она попросила меня связаться с руководством, чтобы выйти в этих шапках повторно.

Проходит какое-то время, я смотрю, что Назаров, наш болельщик, в этой шапке. Во красавец! И я поставил лайк, даже не читая, что там внизу. Каррера выгнал нас из раздевалки. Ребята стали вставать и начали говорить, что нам не нужен этот шум-гам в прессе, у нас и так не особо результаты сейчас. Но он сказал: нет, вы из меня дурака делаете, в дубль пойдете тренироваться. Мы говорим: это твое решение, ты тренер», – заявил Глушаков.

Контракт Глушакова со «Спартаком» действует до 30 июня 2020 года.

По информации Sport24, по окончании сезона-2018/19 Глушаков может покинуть «Спартак» и перейти в «Ростов».

Глушаков: «Каррера ***** ***** [дурак нахрен], заруба ****** [конец] такая ***** [нахрен] у него»

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