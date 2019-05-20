Защита нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева подала жалобу в Пресненский суд Москвы на приговор по делу о двух драках в центре Москвы.

«Я и мои коллеги подали апелляционные жалобы, судом допущено неправильное применение уголовного закона, что повлекло несправедливость приговора и является основанием для его изменения», – сообщил «РИА Новости» адвокат Вячеслав Барик, представляющий интересы брата Александра Кокорина – Кирилла.

Напомнив, что суд пришел к обоснованному выводу о незаконности квалификации действий подсудимых как совершенных группой лиц по предварительному сговору, Барик указал, что в своем решении суд, противореча себе, признал совершение преступления в составе группы лиц, что повлекло незаконное увеличение размера наказания.

«Рассчитываю, что фактически и юридически простое уголовное дело в самое ближайшее время завершится законным и справедливым судебным актом, за который не будет стыдно, а его фигурантов, уже понесших чрезмерное наказание, освободят в зале суда», – подтвердил информацию о подаче апелляции адвокат Мамаева Игорь Бушманов.

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил к 1,5 годам колонии общего режима братьев Александра и Кирилла Кокориных, по году и 5 месяцам получили Мамаев и еще один фигурант дела – Александр Протасовицкий. Именно на таких сроках настаивало гособвинение.

С учетом отбытого в СИЗО времени Кокорину осталось отсидеть около семи месяцев, Мамаеву – около полугода.

До решения по апелляции Кокорины, Мамаев и Протасовицкий останутся в СИЗО.

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