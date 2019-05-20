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«Враг не пройдет». «Зенит» навечно заблокировал подписчика за спойлеры к «Игре престолов»
Казнь, достойная этого сериала.
«Зенит» навечно заблокировал болельщика в официальной группе Вконтакте за спойлеры к финалу «Игры престолов».
«Враг не пройдет!» – такими словами сопровожден скриншот из банлиста.
«Пощады не будет!» – отреагировал в реплаях 26-летний полузащитник клуба Магомед Оздоев.
- Заключительная серия «Игры престолов» вышла в России в ночь с 19 на 20 мая.
- «Зенит» в сезоне-2018/19 оформил чемпионство в РПЛ за три тура до конца.
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