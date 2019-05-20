Экс-футболист ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич может стать тренером «Оренбурга».

По информации «Чемпионата», назначение станет возможным, если Курбан Бердыев покинет «Рубин», а Владимир Федотов перейдет на его место из «Оренбурга». Федотов еще не продлил контракт с клубом, Бердыев объявит о будущем после завершения чемпионата России.

Ранее 39-летний Игнашевич заявил, что уйдет с поста тренера молодежного состава ЦСКА, который привел к победе в первенстве России.

В составе ЦСКА Сергей пять раз стал чемпионом России, по шесть раз выиграл Кубок и Суперкубок, а также стал обладателем Кубка УЕФА.

Со сборной России он взял бронзу Евро-2008 и дошел до четвертьфинала домашнего ЧМ-2018.

«Оренбург» за тур до конца идет на восьмом месте РПЛ.

Бабаев: «Не знаю, что должно произойти, чтобы ЦСКА продал Фернандеса в «Зенит»

Качай приложение Eurosport для iOS или Android