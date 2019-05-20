«Краснодар» объявил о приобретении у португальской «Санта-Клары» бразильского полузащитника Кайо.

На официальном сайте клуба сообщается, что с 23-летним футболистом подписан долгосрочный контракт на пять лет. Он присоединится к команде на летних сборах в июне.

По данным португальского издания Record, «Краснодар» заплатил за новичка три миллиона евро. На сайте Transfermarkt его стоимость оценивается в 300 тысяч евро.

Кайо станет заменой Каборе, который покинет «Краснодар» по окончании сезона.

«Краснодар» за тур до конца РПЛ идет на третьем месте и обеспечил себе место в ЛЧ.

Бывший клуб Кайо завершил чемпионат Португалии на десятом месте.

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