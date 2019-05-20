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«Краснодар» объявил о переходе бразильца, который заменит Каборе
Полетели трансферные новости.
«Краснодар» объявил о приобретении у португальской «Санта-Клары» бразильского полузащитника Кайо.
На официальном сайте клуба сообщается, что с 23-летним футболистом подписан долгосрочный контракт на пять лет. Он присоединится к команде на летних сборах в июне.
По данным португальского издания Record, «Краснодар» заплатил за новичка три миллиона евро. На сайте Transfermarkt его стоимость оценивается в 300 тысяч евро.
Кайо станет заменой Каборе, который покинет «Краснодар» по окончании сезона.
- «Краснодар» за тур до конца РПЛ идет на третьем месте и обеспечил себе место в ЛЧ.
- Бывший клуб Кайо завершил чемпионат Португалии на десятом месте.
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