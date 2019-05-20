Судейский скандал, прощание с Калачевым и ЛЧ для «Краснодара». Самое важное из 29-го тура РПЛ

Матч тура

«Урал» и «Локомотив» устроили яркую бойню, которая позже переросла в скандал. Екатеринбуржцы остались в бешенстве от судейства: им показалось, что пенальти москвичей был левым, как и удаление Страндберга.

Четыре гола, горячий сценарий и бурные эмоции – вот такую РПЛ мы любим. Самое крутое, что уже 23 мая команды встретятся вновь, и ставки будут еще выше – победа в Кубке России.

Герой тура

Мельгарехо заработал пенальти и забил головой, Кутьин положил дубль, Дивеев зацементировал оборону ЦСКА. Но настоящий герой тура не отметился результативными действиями и отыграл всего тайм. Тимофей Калачев попрощался с «Ростов Ареной» и болельщиками клуба, которому отдал 10 лет.

38-летний ветеран заслужил респект, обнимашки с Моуринью и статус главного хедлайнера 29-го тура.

Цитата тура

Форвард «Урала» Панюков очень расстроился судейству в матче с «Локомотивом»: «На следующий матч, наверное, нам можно сразу вдесятером выходить – уже привыкли так играть. За последние две игры мы уже больше 90 минут в меньшинстве сыграли».

Кадр тура

Очень сильно разозлился и Стефан Страндберг – антигерой все той же рубки с «Локомотивом». Норвежец получил красную карточку (за споры и удар локтем Смолова), но уже сказал, что удаление абсолютно липовое. На эмоциях Стефан показал характерный жесть, намекая, что арбитра Москалева финансово простимулировали.

Все матчи тура

«Уфа» – «Оренбург» – 0:2

У уфимского клуба еще оставались шансы избежать стыковых матчей – нужна была победа над «Оренбургом». Но немотивированные гости оказались сильнее – голами отметились Алвеш и Мишкич. «Уфа» точно сыграет в стыках, но соперник пока не определен.

ЦСКА – «Ахмат» –1:0

Армейцам нужна была победа, чтобы продолжить войну за ЛЧ, но москвичи действовали очень невнятно. «Ахмат» ни в чем не уступал красно-синим – все решил спорный пенальти. Чалов подставился в штрафной, реализовал 11-метровый и принес ЦСКА скучную, но важную победу.

После этой игры армейцы все равно потеряли шансы на ЛЧ, но еще поборются со «Спартаком» за четвертую строчку и место в группе Лиги Европы.

«Крылья Советов» – «Спартак» – 1:2

В Самаре «Спартак» показал, что еще жив. Команда Кононова классно начала оба тайма, задавила соперника прессингом и создала достаточно моментов. Два из них реализовали – Зе Луиш попал с пенальти, а Мельгарехо стильно замкнул классный проход Айртона.

Но «Спартак» не был бы «Спартаком», если бы все так и закончилось. Москвичи традиционно сдулись под конец матча. пропустили нелепый гол и подарили горячую концовку. Красно-белые выстояли и квалифицировались в ЛЕ.

«Енисей» – «Динамо» – 2:2

Клуб из Красноярска отблагодарил фанатов за поддержку классным сюжетом. Хозяева оба раза оказывались в роли отыгрывающихся, но дважды спасали игру – дублем выстрелил Кутьин. «Динамо» же оторвалось на четыре очка от «Крыльев Советов» и сохранило прописку в РПЛ.

«Арсенал» – «Краснодар» – 0:3

Матч в Туле неожиданно стал центральным – яркий «Арсенал» еще цеплялся за зону ЛЕ, а «быки» хотели оформить путевку в ЛЧ. «Канониры» были в порядке, но слишком много сил оставили в полуфинале Кубка России – во втором тайме «Краснодар» лучше реализовал шансы и победил.

«Быки» впервые пробились в ЛЧ, но еще могут занять вторую строчку и попасть сразу в групповой этап. «Арсенал» забронировал шестое место и ждет финала Кубка России – если победит «Локомотив», то Тула отправится в Лигу Европы.

«Ростов» – «Зенит» – 1:0

Желто-синие красиво проводили Калачева и обыграли новоиспеченного чемпиона. «Зенит» привез на Дон дубль, который не справился с командой Карпина. Решающий мяч с пенальти провел Попов.

Игорь Смольников, «Ростов» – «Зенит»Getty Images

«Рубин» – «Анжи» – 0:0

Матч самых атакующих и посещаемых команд РПЛ внезапно закончился вничью. «Рубин» больше владел мячом и даже семь раз пробил по воротам, но все равно 0:0.

«Анжи» опять опередил «Енисей» и ушел с последнего места.

Символическая команда тура

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