Вечером 20 мая на «РЖД Арене» в Черкизово состоялась трансляция финальной серии финального сезона «Игры престолов».

Чтобы понаблюдать за развязкой одного из самых популярных сериалов современности, на стадионе «Локомотива» собрались 10 тысяч человек.

У входа на стадион зрители могли встретить клонов Серсеи, Сансы, Дейенерис, Джона Сноу и других популярных героев сериала.

Чтобы просмотр серии получился максимально аутентичным, на арене построили экран размером с четырехэтажный дом.

Для фанатов «ИП» приготовили максимальное удовольствие – возможность посидеть на Железном троне (а вернее [СПОЙЛЕР] – осуществить то, что так и не удалось Дейенерис).

Сериал «Игра престолов» выходил на телеканале HBO с 2011 по 2019 гг.

«Игра престолов» – самый успешный проект в истории HBO.

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