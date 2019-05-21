Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева собирается навестить футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина в СИЗО.

«В пятницу еду к мальчикам – Кокорину и Мамаеву. Меня интересует, как проводится лечение ноги Александра Кокорина», – приводит слова Потяевой «РИА Новости».

В апреле «Зенит» сообщил, что главный врач команды, осмотрев Кокорина в «Бутырке», пришел к выводу об ухудшающемся состоянии прооперированного колена Александра.

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил к 1,5 годам колонии общего режима братьев Александра и Кирилла Кокориных, по году и 5 месяцев получили Мамаев и Александр Протасовицкий. Именно на таких сроках настаивало гособвинение.

В понедельник апелляционные жалобы на это решение были поданы как защитой всех четырех фигурантов, так и прокуратурой.

В 2018-м Кокорин пропустил полгода из-за разрыва крестов. Он вернулся на поле за две недели до инцидента в кафе.

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