Мадридский «Атлетико» заинтересован в приобретении защитника ЦСКА и сборной России Марио Фернандеса.

По информации Cope, агент Фернандеса Жорже Машадо уже ведет переговоры с испанским клубом. Позже он подтвердил это в комментарии Sport24.

«Могу подтвердить интерес со стороны «Атлетико» к Марио. Пока больше ничего сказать не могу», – заявил агент.

Контракт 28-летнего Фернандеса с ЦСКА действителен до лета 2022 года.

В сезоне-2018/19 он сыграл за армейский клуб 34 матча.

Балаге: за Фернандесом следят «Барса», «МЮ», «Сити», «Бавария» и «Челси»

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