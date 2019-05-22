За полгода в «Спартаке» Олег Кононов из интеллигентного и талантливого тренера, построившего симпатичную игру «Краснодару», превратился в запуганного пиджака, над словами которого смеется даже пресса. Белорус не отхватил только от Федуна, который чуть ли не впервые проявил выдержку.

Судя по инсайдам от Ивана Карпова и Романа Муна, Леонид Арнольдович доволен работой нынешнего коуча и регулярно созванивается с ним. Президент «Спартака» действительно доверяет Кононову, и за это говорят несколько железобетонных фактов, которые с высокой вероятностью дарят тренеру управление красно-белыми и в следующем сезоне.

Во-первых, токсичная атмосфера около «Спартака» серьезно влияет на восприятие результатов болельщиками. При Кононове «гладиаторы» выступают намного мощнее, чем при Каррере. Об этом говорит статистика и место в таблице.

Олег КононовGetty Images

За те же 15 матчей Олег поднял красно-белых с 9-го на 4-е место, заработал на шесть очков больше, улучшил результативность (22 против 17 голов) и обошел главного конкурента в таблице – ЦСКА. Все может измениться в последнем туре после встречи с «Оренбургом», но «Спартак» уже обеспечил себе Лигу Европы и набрал непривычно бодрый для сезона ход: три победы подряд.

Во-вторых, приход Томаса Цорна на пост нового генерального директора «гладиаторов» – специально подобранная кандидатура для Кононова. Том устраивал сборы «Спартака» в ОАЭ и Катаре, где команда завоевала трофей, но с ним Олег познакомился еще тренируя «Тулу». Цорн занимался делами Зелимхана Бакаева, которого зимой белорусский тренер хотел вернуть в «Спартак».

Помимо этого, новый гендир «Спартака» организовывал предсезонные сборы перед чемпионским сезоном. Счастливая случайность золотого года и знакомство с Кононовым явно внушают оптимизм для тренера на будущий розыгрыш РПЛ.

В-третьих, инсайды сообщают о кардинальных перестановках в клубе на следующий сезон. Белорус, как и Каррера, не подружился с Глушаковым, поэтому одна из первых задач Цорна – разорвать с Денисом контракт. Ханни и Ананидзе тоже не угодили Кононову, поэтому после расправы над капитаном «Спартака», Томас приступит за их соглашения.

Если эти слухи окажутся достоверными, то после глухого зимнего трансферного окна Кононов наконец-то перейдет к построению своего футбола за счет покупок нужных футболистов. Но пока самое главное для клуба – отцепление балласта.

На сайте Tennisi можно поставить на продолжение работы Кононова до 1 сентября в «Спартаке» за 1,55. Этот вариант кажется оптимальным для красно-белых, учитывая мифичность многих кандидатов. Федун даст Олегу провести как минимум первую часть чемпионата, ведь первыми сборами при белорусе босс оказался доволен и увидел тот самый «Спартак»: «Спартак» показывает ту игру, которую я всегда хотел видеть».

Для подстраховки можно дополнить валуй с белорусом ставкой на Валерия Карпина, который недавно ошпарил руководство «Ростова» и пошатнул свое положение в клубе горячим заявлением:

– Перед сезоном говорилось, что задача – выход в еврокубки...

– Разве? Кто-то слышал что-то подобное от руководства клуба?

– От руководства области.

– Да? Ну поздравляю руководство области.

Валерий Карпин и Олег КононовGetty Images

Только Федун вряд ли согласится на повторное «Валера, верим!». «Спартак» любит чудаковатые решение, но в этот раз Леонид Арнольдович кажется уверенным в действиях. Если ты согласен с президентом «Спартака», то быстро переходи по ссылке и не упусти шанс навариться. Но если у тебя свое мнение, то Арсен Венгер или любой другой тренер ждет твоей ставки.

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