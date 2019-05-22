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Колосков: «Если у Дзюбы есть предложение от «Сити», пусть едет. В «Бёрнли» ему делать нечего»
Если не «Сити», то лучше сидеть дома.
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал информацию о переезде форварда «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы в Англию.
– Нужно ли Артему Дзюбе в 30 лет уезжать в Англию?
– Если есть предложение от «Манчестер Сити», пусть едет (улыбается).
– Вы шутите?
– А если его зовет «Бёрнли», то там Артему делать нечего. Но мне кажется, ни первого, ни второго предложения ему не поступит. Считаю, его место в России, – сказал Колосков «СЭ».
- У Дзюбы были предложения из Англии после ЧМ-2018, но он остался и стал чемпионом России с «Зенитом».
- У Артема 13 голов и 16 ассистов в 36 официальных матчах в сезоне-2018/19.
Дзюба стал плеймейкером и привел «Зенит» к титулу. Теперь Артему точно пора в Англию
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