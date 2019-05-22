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Луис Адриано подарил возлюбленной модели новый Porsche. А она дарит ему и миру красоту и тепло
Даже в России бразильцу солнечно живется.
Форвард «Спартака» Луис Адриано подарил на день рождения 22-летней модели Кате Дорожко роскошный Porsche.
Ради уроженки Петрозаводска бразилец оставил жену с тремя детьми.
Вот что сподвигло Адриано на столь радикальные пермены.
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