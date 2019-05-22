35-летний полузащитник московского «Локомотива» Игорь Денисов может завершить карьеру.

«Игорь Денисов имеет предложение от ФК «Сочи» – контракт по схеме 1+1. Более того, это не единственное предложение. Выбор есть. Однако полузащитник все больше склоняется к тому, чтобы завершить карьеру и на данный момент этот вариант – самый вероятный из всех.

Шансы на то, что Денисов закончит – высокие. Очевидно, что «Сочи» не готов платить за переходы сразу и Глушакова, и Денисова и надеется на то, что оба игрока сами решат вопросы по расторжению контрактов. Но, повторюсь, здесь еще очень и очень важен фактор желания Игоря закончить с игровой карьерой», – сообщил журналист Василий Конов в своем телеграм-канале.

Денисов выступает за «Локомотив» с 2017 года. В составе железнодорожников Игорь выиграл чемпионат России и национальный Кубок.

Ранее Денисов выступал за «Динамо», «Анжи» и «Зенит».

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