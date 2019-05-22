Фанаты московского «Спартака» запустили акцию с граффити против капитана команды Дениса Глушакова.

«Перед окончанием сезона болельщики «Спартака» со всей России напомнили о своем отношении к Денису Глушакову и о том, что в ближайшее межсезонье ему стоит покинуть нашу команду!

Анапа, Астрахань, Богородицк, Брянск, Владимир, Вологда, Ижевск, Калуга, Кенигсберг, Ковров, Краснодар, Красноярск, Курск, Лабинск, Москва, Нижний Новгород, Новомосковск, Новосибирск, Оренбуржье, Пермь, Реутов, Рославль, Санкт-Петербург, Сочи, Ставрополь, Старый Оскол, Таганрог, Тверь, Тула, Тюмень, Узловая, Ульяновск, Уфа, Уральцы, Химки, Челябинск, Щекино, Ярославль и многие другие за #СпартакБезГлушакова!

Присоединяйтесь к акции и выкладывайте свои фотографии с этим тэгом», – говорится в обращении фанатской группировки «Спартака».

14 мая телеграм-канал Mash опубликовал аудиозаписи с голосом Глушакова, где он критикует итальянца Массимо Карреру, который на тот момент являлся главным тренером команды.

В чемпионате России-2018/19 Глушаков провел 18 матчей и забил три мяча.

«Каррера сказал: «Вы что, из меня идиота делаете?» Глушаков – о конфликте с Массимо

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