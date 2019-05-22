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«Спасибо за Лигу Европы!» «Арсенал» поздравил «Локомотив» с победой в Кубке России
Команда Игоря Черевченко провела достойный сезон и заслужила сыграть в Европе.
Тульский «Арсенал» поздравил «Локомотив» с победой в Кубке России-2018/19. Успех команды Юрия Семина позволил тулякам пробиться в Лигу Европы-2019/20.
«Поздравляем. Спасибо за Лигу Европы», – говорится в твите, опубликованном официальным аккаунтом «Арсенала».
«Обращайтесь», – ответили в «Локо».
- За тур до финиша РПЛ-2018/19 команда Игоря Черевченко занимает шестую строчку и не может ни подняться на пятую, ни рухнуть на седьмую.
- «Арсенал» начнет путь в ЛЕ-2019/20 со второго квалификационного раунда.
Семин сделал из «Локомотива» лучшую команду России. Она выигрывает трофеи каждый год
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