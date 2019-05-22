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«Спасибо за Лигу Европы!» «Арсенал» поздравил «Локомотив» с победой в Кубке России

«Спасибо за Лигу Европы!» «Арсенал» поздравил «Локомотив» с победой в Кубке России
Eurosport

1 час назадОбновлено 18 мин. назад

Команда Игоря Черевченко провела достойный сезон и заслужила сыграть в Европе.

Тульский «Арсенал» поздравил «Локомотив» с победой в Кубке России-2018/19. Успех команды Юрия Семина позволил тулякам пробиться в Лигу Европы-2019/20.

«Поздравляем. Спасибо за Лигу Европы», – говорится в твите, опубликованном официальным аккаунтом «Арсенала».

«Обращайтесь», – ответили в «Локо».

  • За тур до финиша РПЛ-2018/19 команда Игоря Черевченко занимает шестую строчку и не может ни подняться на пятую, ни рухнуть на седьмую.
  • «Арсенал» начнет путь в ЛЕ-2019/20 со второго квалификационного раунда.

Семин сделал из «Локомотива» лучшую команду России. Она выигрывает трофеи каждый год

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