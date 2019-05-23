Президент «Локомотива» Василий Кикнадзе ответил на обвинения в адрес клуба и начальника команды Станислава Сухины в том, что железнодорожники работают с судьями.

– Напрягали ли вас и команду разговоры перед финалом Кубка о Сухине?

– Тяжелый вопрос, я не хотел его трогать, но раз уж вы тронули... Началось все с выступления Евгения Ленноровича Гинера. Потом подхватили Уткин и Андрей Червиченко. Эту тему мусолили. То, что сейчас делается, иначе как травлей назвать нельзя. Это беспринципно, это не доказано.

То, что вчера сделал Хусаинов... Посмотрим, не знаю, будем ли мы рассматривать судебную историю. Он не подвержен комитету по этике, поскольку является, так сказать, отдельно взятой личностью. Если есть доказательства – на стол. Если нет доказательств – ***** [нефиг] языком болтать. Успешный клуб вызывает странную реакцию. Мне кажется, правильнее было бы радоваться, но не все эти чувства разделяют, – приводит слова Кикнадзе «Спорт-Экспресс».

21 мая экс-арбитр ФИФА Сергей Хусаинов заявил, что «Локомотив» при помощи Сухины работает с судьями. «Эти ошибки – не совпадение. Действительно идет работа с судьями, которая практиковалась с незапамятных советских времен. Она медленно перетекает из поколения в поколение.

Сухина не вчера вышел из судейского состава. Многие действующие судьи или начинали с ним, или работали с ним. Братская солидарность существует, нельзя отрицать», – отметил Хусаинов, комментируя спорный эпизод из матча «Локомотив» – «Урал».

В 2001-2012 гг. Сухина в качестве главного арбитра работал на матчах РПЛ.

За тур до финиша РПЛ-2018/19 «Локомотив» занимает вторую строчку. Если железнодорожники сохранят свои позиции, то по итогам чемпионата получат прямую путевку в Лигу чемпионов.

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