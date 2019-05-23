За два тура до финиша сезона вокруг Курбана Бердыева сгрудились журналисты, и его спросили, правда ли он уйдет из «Рубина». Тренер увернулся от прямого ответа, но намекнул, что обо всем объявит после сезона: «Сейчас в клубе все оставляет желать лучшего». В речи были жалобы на похудевший бюджет и не ту атмосферу, так что и без последней пресс-конференции сезона понятно – Бердыев снова покидает «Рубин».

В Татарстане отлет Курбана воспринимают как конец эпохи, ведь уже понятно, что в первый раз его убирали из-за разборок с новыми боссами, а теперь единственный в РПЛ коуч с четками уходит сам и не вернется в третий раз. В Казани натурально нет денег на Бердыева – зарплатная ведомость клуба на игроков и тренеров сдулась до 10,5 миллиона евро, и из них 3 мульта получает Курбан, а 1,5 – его помощники.

Бердыев в речи перед журналистами подтвердил, что готов к понижению гонорара, но интереснее, почему этот вопрос возникает после двух безрадостных сезонов на 10-м месте. Вероятно, дело в том, что после возвращения в «Рубин» в 2017-м тренер стал соучредителем клуба и владельцем 50% минус одной акции. То есть не мог уволить сам себя, а сейчас его зарплата слишком сильно давит на бюджет команды.

Бердыев – очень сильный тактик, что доказали два чемпионства «Рубина». А были пересобранный «Ростов», постоянные победы над более богатым «Зенитом» и Лига чемпионов с «Аяксом» и «Баварией», а еще достойный вылет из ЛЕ от «МЮ». Но из каждого проекта лично Курбан выходил в плюсе, а вокруг оставлял руины хуже Моуринью. В середине сезона-2013/14 главными звездами «Рубина» были Бибрас Натхо и Роман Еременко. С уходом тренера «Казань» потеряла обоих и только через суд выбила из ЦСКА 6 млн евро за финна.

Бибрас Натхо, Роман Еременко, ЦСКАGetty Images

Такая же ситуация была в «Ростове», когда после Бердыева сбежала вся команда. Каждый игрок выдал максимум и сильно прокачался с туркменским тренером: Полоз дорос до сборной, Азмун – до бомбардирских успехов, Нобоа – до признанного величия, Калачев – до апвоута от Моуринью, Никита Медведев – до рекорда по сухим минутам.

И снова ни один из футболистов не вошел в топ дорогих переходов после побега из «Ростова», хотя Бердыев минимум два сезона подкручивал их цену на Transfermarkt. Игроков оптом поделили «Зенит» и «Рубин», а в донском клубе гасили долги только за счет выплат УЕФА – об этом в интервью Eurosport.ru в 2017 году говорил Константин Сарсания.

«Ростову» не помешали бы хорошие отступные за условного Ерохина, но он ушел свободным агентом – как и Медведев, Полоз, Джанаев, Навас, Нобоа, Девич и Симич. Второй клуб Бердыева – и во втором подряд наступает кризис с его уходом. Никто не говорит, что в русском футболе роскошные менеджеры и спортивные директоры, но эта тенденция смотрится как минимум подозрительно.

Да, Курбан всегда (по крайней мере, с 2009 года) оценивал себя высоко. По информации Eurosport.ru, «Ростов» при Бердыеве верстал бюджет в сопоставимых величинах с другими командами Премьер-лиги не из Москвы и Санкт-Петербурга, потому что получал большую долю из областной казны. Но приглашение туркменского коуча было возможно только при гарантии его игроков в составе. Например, Сесар Навас и Кристиан Нобоа вдвоем стоили клубу 3,5 миллиона евро в год без учета премиальных, которые тоже превышали уровень провинциальных команд.

Поэтому задержки зарплаты в «Ростове» были обычным делом, а спонсорский контракт с брендом смартфонов приносил около 280 тысяч евро – по тем временам эта сумма покрывала всего четыре месячных оклада Дмитрия Полоза. Но люди приходили под тренера, и желто-синие вынужденно соглашались на условия футболистов и их агентов. Потому что если бы не было их, не было бы и Курбана в донском клубе.

Бердыев дал лучший результат в истории «Рубина» и «Ростова», но на дистанции, скорее, принес вред обеим фирмам. Да, у команд были менеджеры и президенты, которые видели ситуацию и не делали ничего, чтобы не допускать провалов после ухода тренера. Но и после расставания с «Казанью» все, скорее всего, повторится – будет новый клуб, Бердыев, возможно, сделает его лучше в одном конкретном сезоне и уйдет с пепелищем, а сама команда ничего на этом не заработает.

Курбан Бердыев, «Рубин»Getty Images

Ни один человек не подвергает сомнению его знания и тактическую подготовленность, которая в стабильной обстановке приносит успехи, медали и деньги. Но как менеджер Курбан играет только на себя и этим отличается от Фергюсона и Венгера, с которыми его постоянно сравнивали – те делали лучше «МЮ» и «Арсенал», а не вкладывали все ресурсы в прокачку собственной репутации.

На имя Бердыева неизбежно клюнут в некоторых районах Москвы или любой лиге из бывшего СССР, поэтому он еще вернется в еврокубки. И кто-то из руководителей, конечно, смешает в голове его тактическую футбольную силу и менеджерские скиллы. Но простым болельщикам лучше этого не делать.

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