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Кикнадзе: «Расстанемся с Денисовым, испытывая чувство уважения друг к другу»

Кикнадзе: «Расстанемся с Денисовым, испытывая чувство уважения друг к другу»
Eurosport

35 мин. назад

С полузащитником ведут переговоры.

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал о ситуации с полузащитником Игорем Денисовым.

«Готов ответить после того, как мы закроем вопрос. Сейчас не готов. Мы близки, думаю, нам осталась еще неделя. В любом случае, я уверен, что мы расстанемся, испытывая чувство уважения друг к другу», – цитирует Кикнадзе Sport24.

  • Денисов не играет за «Локо» с начала апреля. В мае появилась информация, что он не выходит на связь с клубом.
  • По информации журналиста Василия Конова, Игорь в конце сезона может завершить карьеру.

Президент «Локомотива»: «Денисов больше двух недель вне расположения команды и не выходит на связь»

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