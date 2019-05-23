Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал о ситуации с полузащитником Игорем Денисовым.

«Готов ответить после того, как мы закроем вопрос. Сейчас не готов. Мы близки, думаю, нам осталась еще неделя. В любом случае, я уверен, что мы расстанемся, испытывая чувство уважения друг к другу», – цитирует Кикнадзе Sport24.

Денисов не играет за «Локо» с начала апреля. В мае появилась информация, что он не выходит на связь с клубом.

По информации журналиста Василия Конова, Игорь в конце сезона может завершить карьеру.

Президент «Локомотива»: «Денисов больше двух недель вне расположения команды и не выходит на связь»

Качай приложение Eurosport для iOS или Android