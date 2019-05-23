From Official Website

«Р-Спорт»: арбитр Николаев завершит карьеру из-за несданных нормативов

«Р-Спорт»: арбитр Николаев завершит карьеру из-за несданных нормативов
Eurosport

2 ч. назад

Судья работал на весьма крупных матчах.

Российский арбитр Алексей Николаев может завершить карьеру в конце сезона.

47-летний судья в очередной раз не сдал нормативы для обслуживания игр российской Премьер-лиги и, скорее всего, прекратит работу, сообщает «Р-Спорт».

Николаев работал в РФПЛ с 2002 года. Алексей обладает категориями ФИФА и УЕФА. Он дважды судил матчи 1/8 финала Лиги чемпионов: в 2011 году «Валенсия» играла с «Шальке», в 2012-м – «Бавария» с «Базелем».

  • Алексей по два раза обслуживал матчи отборов на ЧМ и ЧЕ.
  • В 2015 году он работал на матче Суперкубка России «Зенит» – «Локомотив».

Кикнадзе – о работе «Локомотива» с судьями: «Если нет доказательств – ***** [нефиг] языком болтать»

Eurosport на Android

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте