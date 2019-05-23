Российский арбитр Алексей Николаев может завершить карьеру в конце сезона.

47-летний судья в очередной раз не сдал нормативы для обслуживания игр российской Премьер-лиги и, скорее всего, прекратит работу, сообщает «Р-Спорт».

Николаев работал в РФПЛ с 2002 года. Алексей обладает категориями ФИФА и УЕФА. Он дважды судил матчи 1/8 финала Лиги чемпионов: в 2011 году «Валенсия» играла с «Шальке», в 2012-м – «Бавария» с «Базелем».

Алексей по два раза обслуживал матчи отборов на ЧМ и ЧЕ.

В 2015 году он работал на матче Суперкубка России «Зенит» – «Локомотив».

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