Колено Акинфеева аномально распухает после матчей. Травмы и эгоизм сделают Игоря проблемой ЦСКА

Год назад Игорь Акинфеев ушел из сборной, и это выглядело странновато. Вратарю было всего 32, впереди – полудомашний чемпионат Европы, позади – триумфальный ЧМ и убитая серия в Лиге чемпионов. Казалось, сейчас Игорь еще немного напряжется и все же попробует уехать за границу, но вместо этого он завершил международную карьеру, объяснив решение двумя факторами: во-первых, попрощался на пике, во-вторых, травмированное колено мешало совмещать сборную и клуб. Так что Акинфеева можно понять – разумнее поберечь здоровье и еще годами рубиться за родной ЦСКА, чем снова сломаться и резко завязать со спортом.

Игорю хватило мудрости сделать тяжелый выбор, но сезон-2018/19 показал – с коленом все действительно серьезно. Ниже – три инсайда о том, как живет, тренируется и играет по-прежнему главный вратарь страны.

Игорь АкинфеевGetty Images

Шприцы и нагрузки

Если верить источнику Eurosport.ru, после каждого матча левое колено Акинфеева критически опухает. Виноваты два разрыва крестообразных связок (2007-й, 2011-й) и сильный ушиб (повреждение капсульно-связочного аппарата), который случился в 2017-м.

Поэтому стандартный алгоритм таков: заканчивается игра, Игорь идет к доктору, а тот вводит препарат в аномально разбухшее колено. Короче, Акинфеев в буквальном смысле держится на уколах – за это он достоин максимального респекта.

Долгое восстановление

Прощаясь со сборной, Игорь признался, что на восстановление ему нужен не один день, а два. Но иногда вратарь откисает после матчей и по три дня – опять же, все из-за колена. Говоря прямо, Акинфеев фактически не тренируется – только разминается, следит за здоровьем и держится на давно заложенной физике.

У такого щадящего режима есть два ключевых минуса. Первый – Игорь уже совершенно не прогрессирует ни в одном вратарском аспекте. Второй – присутствие других голкиперов в ЦСКА чисто номинальное. Они могут вкалывать как угодно, но знают, что если Акинфеев здоров, то сыграет он, даже если пропустил всю подготовительную неделю. К тому же сам Игорь давит на молодых авторитетом и всячески демонстрирует, кто главный в команде. Есть многочисленные истории, как основной вратарь огрызался на коуча, который посмел похвалить кого-то из резервных вратарей.

Звучит дико, но в этот сюжет легко поверить, послушав Сергея Игнашевича: «Акинфеев – футбольный эгоист. Его не интересует результат. Его интересует своя надежная игра и ноль пропущенных мячей. Если команда не пропускала, он был самым счастливым человеком. А если побеждали 2:1 или 3:1, радовались все, кроме него». Логично, что такой человек правда может рычать на молодых и ревновать из-за комплимента для эфемерного конкурента.

Игорь АкинфеевGetty Images

Не может отталкиваться

Когда у тебя трижды травмированное колено, ты подсознательно его бережешь и не прыгаешь – это естественно. Тем более, Акинфеев никогда не был летучим вратарем, ведь его коронный скилл – фантастически грамотный выбор позиции. Но иногда больная нога Игоря приводит к трагическим последствиям.

Аналитики клубов РПЛ выяснили, что голкипер ЦСКА крайне редко отталкивается левой: иногда этого требует ситуация, но Акинфеев все равно стартует с правой и периодически не успевает. Грамотнее всего этим воспользовался «Зенит» – Игорю сознательно лупили под левую, а он опаздывал с прыжком. Первый гол Дриусси – идеальный пример того, что происходит, когда взлетаешь не с той ноги.

Самое жуткое для ЦСКА, что про уязвимое место Акинфеева скоро узнают абсолютно все – информация разлетается невероятно быстро. Поэтому «армейцы» останутся с вратарем, который здорово читает игру, но не тренируется, разводит дедовщину, посредственно прыгает за мячом и зарабатывает больше двух млн евро – гигантская сумма для ЦСКА. Контракт с Акинфеевым действует до 2022 года, но «армейцам» уже сейчас нужно искать нового вратаря. Потому что старый, при всех скиллах и достижениях, совсем скоро будет только регрессировать, истерить и ворчать.

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