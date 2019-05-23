Российский футбольный союз (РФС) проработает вопрос о возможном увеличении числа клубов в Премьер-лиге с 16 до 18 с сезона-2020/21.

Об этом сообщается на официальном сайте РФС. Отмечается, что соответствующее решение было принято на заседании исполкома РФС, которое прошло 23 мая в Москве.

В нынешнем сезоне Премьер-лиги выступают 16 клубов. Победителем РПЛ-2018/19 стал «Зенит» из Санкт-Петербурга.

В первом чемпионате России по футболу, который прошел в 1992 году, выступали 20 команд, разделенные на две группы.

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