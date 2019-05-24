После первой части сезона «Ростов» выглядел самой гармоничной командой чемпионата: идеи тренера полностью совпали с возможностями клуба. Прагматичный Карпин беспокоился о защите гораздо больше, чем в предыдущем клубе РПЛ, и не строил иллюзий об атакующей тактике. Желто-синие показывали один мастер-класс за другим: минимальные победы в гостях над ЦСКА и «Спартаком», шесть пропущенных мячей в 12 турах.

«Ростов» залез на третье место, но потом закрепился на пятом. Это все равно было успехом для клуба, который сезоном ранее не попал даже в десятку. Но в конце первой части чемпионата команда не одержала ни одной победы в пяти матчах, а после перерыва спад продолжился. «Ростов» вылетел от «Локомотива» в полуфинале Кубка, не обыграл безнадежные «Анжи» и «Енисей» и лишился шансов на Лигу Европы. Карпин показал, что он не идеалист и не ставит стиль выше результата, но весной его прагматизм не оправдался.

Такие перепады логичны и напоминают ситуацию в командах Моуринью. Везде, кроме «МЮ», Жозе отточил убийственные контратаки, но страдал от аутсайдеров. В чемпионском сезоне-2004/05 его «Челси» выиграл 11 матчей со счетом 1:0 и пропустил 15 мячей. При этом чаще всего Особенного щелкали по носу команды, которые не давали ему пространства: известно, что Моур не любит позиционные атаки и считает, что долгое владение лишь увеличивает вероятность ошибки.

То же самое произошло с «Ростовом» против максимально оборонительных андердогов: мгновенный переход к чужой штрафной через заброс на Сигурдарсона не сработал, а с мячом команда Карпина выглядела скучно и безыдейно. В то же время «Ростов» и весной сочинил несколько ярких сенсаций: например, еще раз обыграл бывший клуб Карпина (историческое достижение – раньше «сельмаши» никогда не побеждали «Спартак» дважды за сезон).

Валерий Карпин и Олег КононовGetty Images

После победы Карпин подарил журналистам цитату, ради которой они пришли на пресс-конференцию:

– Считаете, что играли в автобус? Так вашу игру назвал Кононов.

– Автобус, трамвай, локомотив, поезд, что угодно. Ну и?

Валерий объяснил, что «Спартак» исторически всегда играл в атаку, а футбол «Ростова» назвал сбалансированным. Резкое общение с журналистами и харизма тоже усиливают сходство между Валерием и Моуринью. Правда, португалец редко признается, что играет в автобус, и обычно превращает неудобные вопросы в спор о словах, но на пресс-конференциях Карпин казнит корреспондентов за поверхностные формулировки так же жестко, как Жозе.

Конечно, в отличие от Моуринью Карпин не имеет безграничного трансферного бюджета. Кроме адаптации соперников к стилю «Ростова», на результаты после зимнего перерыва повлиял уход лидеров. Гулиев, Юсупов и Скопинцев оставили команду без скоростного продвижения мяча, принципиально важного для идей Карпина. Ингасон, которого забрал ПАОК, в первой части сезона занимал первое место в команде по отборам. Валерий получил усиление в атаке, но Попов и Еременко не закрыли дыры в полузащите и у своих ворот.

За несколько месяцев Карпин не адаптировался к кардинальным изменениям состава и разным соперникам. Весной его «Ростов» остался машиной для контратак без нескольких ключевых деталей и альтернативной стратегии. Футбол Карпина идеально подошел желто-синим, но один сценарий не может работать всегда. Если русский тренер не придумает, как ломать забившихся в штрафную андердогов, его карьера вернется во времена «Мальорки» и «Армавира».

Моуринью столкнулся с аналогичной проблемой в «Юнайтед». Его команда показала несколько шикарных перфомансов в матчах с лидерами, зато против «вест хэмов» и «хаддерсфилдов» скатывалась на бестолковые навесы. За время работы в «Манчестере» Особенный выиграл 5% матчей против команд, поднявшихся из Чемпионшипа – у остальных топ-тренеров этот показатель составил как минимум 73%. Аналогично у «Ростова» Карпина: победы над топ-клубами и невнятные матчи против главных лузеров.

Несмотря на весенний провал, «Ростов» наверняка закончит сезон на седьмом месте – команда удержалась от падения в пропасть. Карпин идеально подошел клубу по характеру и стилю, не сорвался на истерику из-за зимних трансферов и не предал руководство, когда его позвали в «Спартак». Вместо этого он затмил бывший клуб победами в очных встречах, а болельщики показали, что Валеру любят не только в Москве (в рейтинге посещаемости клубов РПЛ после майской победы над «Зенитом» «Ростов» обошел «Спартак»). Продолжение карьеры в «Ростове» – очевидное будущее русского Моуринью, хотя есть еще один вариант – рокировка с Бердыевым в «Рубине».

Курбан Бердыев, «Рубин»Getty Images

Казанский клуб тоже подойдет Карпину по менталитету и превратится в олицетворение его достоинств (мощной обороны и контратак) и недостатков (примитивной игры с аутсайдерами). Валерий – стилистический наследник Бердыева, которого раньше тоже регулярно сравнивали с Моуринью (в последний раз в 2017-м, когда его «Ростов» до последнего бодался с «дьяволами» в Лиге Европы). Карпин способен на повторение этого сезона в «Рубине», но гораздо интереснее посмотреть на развитие тренера во втором сезоне с желто-синими.

Личность Моуринью сформирована титулами, которые Жозе собирал во всех клубах, начиная с «Порту». Пока Карпин далек от сенсации с «Ростовом», но русский футбол отстал в развитии от европейского, и это открывает для Валерия новые перспективы. Игра без мяча, низкий прессинг и контратаки Моуринью устарели в Англии – его «МЮ» ни разу не боролся за чемпионство. Но в РПЛ автобус с таргетменом все еще имеет хорошие шансы – так играют почти все, но мало у кого получается лучше «Ростова».

«Психология, настрой, тактика и физика неотделимы друг от друга, – сказал Карпин, еще когда тренировал «Спартак». – Лишний раз убедился в этом, прочитав книгу Моуринью». Валерий напоминает Жозе откровенностью и жестким подходом к игрокам: Быстров вспоминал, что в «Спартаке» предматчевые установки Карпина постоянно проходили с криком. В общении с руководством Карпин тоже обходится без дипломатии. «Видели нашу скамейку? Кого там выпускать?» – отрезал тренер после поражения от «Локо» в ответном кубковом полуфинале. Он не высказывал конкретных претензий к боссам, но недвусмысленно намекнул, что с такой политикой глупо рассчитывать на большее.

Валерий КарпинGetty Images

Первый сезон Карпина в «Ростове» не получился безупречным: у тренера и команды проявились очевидные недостатки. Но Валерий все равно не сник и затмил соперников. Семак – локальный герой, который сплотил «Зенит» как отец, а не как харизматический лидер. Гончаренко провел худший сезон в ЦСКА из-за перестройки и ухода ветеранов, Семин давно ничем не удивляет, а Кононов потерял авторитет и спокойствие из-за интриг в «Спартаке».

На фоне тренеров топ-клубов Карпин добавил лиге бодрости и огня: повлиял на чемпионскую гонку, получил шестиматчевый бан за толчок судьи и оживил «Ростов». В РПЛ, где личности часто теряются из-за внутренних конфликтов, проблем с управлением и рутины, Карпин за сезон превратился в самого яркого тренера и заслужил сравнение с Моуринью.

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