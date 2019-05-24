Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков перепостил шутку болельщиков о трансферной политике клуба.

Распространяемый в соцсетях пост содержал текст о том, что «Спартак» сделает ставку на свою молодежь вместо проведения дорогостоящих трансферов, а также картинку с фотографиями 35-летних Артема Реброва и Андрея Ещенко, а еще 32-летних Дмитрия Комбарова и Дениса Глушакова. Лица футболистов обработаны в приложении FaceApp с помощью омолаживающего фильтра.

«Цветут молодые», – подписал Глушаков, опубликовав шутку в инстаграме.

Денис может покинуть «Спартак» после завершения сезона.

Перед последним туром РПЛ красно-белые идут на четвертом месте, опережая ЦСКА на одно очко.

Глушаков: «Каррера ***** ***** [дурак нахрен], заруба ****** [конец] такая ***** [нахрен] у него»

Качай приложение Eurosport для iOS или Android