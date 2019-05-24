Нападающий «Зенита» и капитан сборной России Артем Дзюба остался недоволен финалом сериала «Игра престолов» и призвал переснять восьмой сезон.

«Безобразие! Катастрофа! Ужас! Считаю, что это провал! Все эти годы пошли насмарку. Я не поклонник сериала, но все видел. Считаю, что нужно переснимать», – цитирует 30-летнего футболиста радио «Зенит».

Заключительный восьмой сезон «Игры престолов» состоял из шести серий и был показан с 15 апреля по 20 мая.

Петицию о пересъемках последнего сезона подписало более полутора миллиона человек.

«Враг не пройдет». «Зенит» навечно заблокировал подписчика за спойлеры к «Игре престолов»

Качай приложение Eurosport для iOS или Android