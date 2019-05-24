Парк «Краснодар» возле одноименного стадиона стал самой посещаемой фотолокацией города в мае.

В парке зацвел шалфей, и газоны стали казаться фиолетовым морем. К стадиону потянулись горожане с фотоаппаратами, чтобы сделать незабываемые фотосеты.

«Здесь и утонуть не страшно, и заблудиться хочется. Самая посещаемая фотолокация в мае», – говорится в официальном инстаграме парка.

Стадион «Краснодар» вмещает 35 тысяч посетителей.

За тур до окончания РПЛ «Краснодар» обеспечил себе третье место и претендует на второе в борьбе с «Локомотивом».

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