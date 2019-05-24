У стадиона «Краснодара» сиреневым морем расцвел шалфей. Это самая популярная фотолокация в городе
Спорим, ты тоже захотел фотку?
Парк «Краснодар» возле одноименного стадиона стал самой посещаемой фотолокацией города в мае.
В парке зацвел шалфей, и газоны стали казаться фиолетовым морем. К стадиону потянулись горожане с фотоаппаратами, чтобы сделать незабываемые фотосеты.
«Здесь и утонуть не страшно, и заблудиться хочется. Самая посещаемая фотолокация в мае», – говорится в официальном инстаграме парка.
- Стадион «Краснодар» вмещает 35 тысяч посетителей.
- За тур до окончания РПЛ «Краснодар» обеспечил себе третье место и претендует на второе в борьбе с «Локомотивом».
Экран размером с четырехэтажку и клон Джона Сноу. На арене «Локо» показали финал «Игры престолов»
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте