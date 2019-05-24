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Концепт-арты логотипов «Зенита», «Спартака» и других клубов РПЛ. Минимализм и геометрия

Концепт-арты логотипов «Зенита», «Спартака» и других клубов РПЛ. Минимализм и геометрия
Eurosport

52 мин. назад

Изучи и выбери лучший.

На креативной онлайн-платформе Behance.net появились концепт-арты логотипов футбольных клубов Российской Премьер-лиги.

Все выполнены в милималистическом стиле, в основе лежат геометрические фигуры. Каждая эмблема разрабатывалась с учетом особенностей клуба. Авторы проекта – Иван Сайгин, Алексей Матузный, Алексей Грунин и Константин Волков.

Посмотри, хорошо подумай и выбери лучший лого.

  • В РПЛ-2018/19 чемпионом стал «Зенит», за второе место борются «Локомотив» и «Краснодар».
  • «Анжи» и «Енисей» вылетели в ФНЛ.

С 2020 года в РПЛ, возможно, будут выступать 18 команд

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