Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил тульский «Арсенал» с выходом в еврокубки.

«Вы команда, которую уважают, боятся. Все знают лондонский «Арсенал», теперь узнают и тульский. От всех жителей области вам большое спасибо за тот результат, который вы показываете. Вы пишете историю тульского футбола. В ней надо удержаться, идти вперед и не бояться, что вы и делали на протяжении всего сезона, когда громили авторитетные команды.

Желаю пройти сезон без травм, но с победами. Удачи вам! Знайте, что губернатор с вами в одной команде. Мы все вместе и должны побеждать», – приводит слова Дюмина «Слобода».

«Арсенал» занял шестое место в чемпионате России.

Благодаря победе «Локо» в Кубке России, туляки вышли в Лигу Европы.

«Спасибо за Лигу Европы!» «Арсенал» поздравил «Локомотив» с победой в Кубке России

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