Защитник «Зенита» и сборной России Юрий Жирков дал большое интервью Sport24, в котором рассказал об игре в национальной команде, новом контракте с петербургским клубом и открытии музея войны в Калиниграде.

Об игре на ЧМ-2026

«Дзюба шутил, что я выеду на поле в инвалидной коляске. Мне покажут, где левый фланг и повезут меня туда. Знаете, о завершении карьеры я после чемпионата мира сказал не то чтобы сгоряча… Просто понимал, что уже такой возраст, что со сборной можно закончить. Но потом поговорил со Станиславом Саламовичем, с семьей, с детьми. Все уговаривали меня вернуться. Наверное, не время заканчивать – есть еще силы. И у меня после травмы появилась дополнительная мотивация. Посмотрим. Пока тяжело загадывать так далеко. Хотя хотелось бы, конечно, сыграть. Тем более чемпионат Европы будет, по сути, домашним – четыре матча в Питере».

О контракте с «Зенитом»

«Зенит» мне сделал предложение. Сейчас мы с семьей его обдумываем. Если мне предлагают, думаю, надо оставаться. Тем более есть шанс сыграть в Лиге чемпионов и отстоять чемпионский титул».

О музее войны

«Раньше у меня было помещение, где я все распланировал. А потом его переделали. Сейчас ищем другое место. Посмотрим, что будет. Я постоянно смотрю, в инстаграме подписан на многие музеи. В Петербурге во многих музеях был. И по всей России. Если есть возможность, смотрю разные концепции и что-то для себя подмечаю. Но пока определенности нет. В Питере [самые любимые музеи] – музей блокады Ленинграда и Невский пятачок, где большая диорама. Есть еще большая диорама в Москве на тему взятия Берлина. Это все, кстати, петербуржец делает. Плюс в Европе есть очень много крутых музеев о войне. В ближайшее время собираюсь в Брестскую крепость».

35-летний Жирков – чемпион России в составе ЦСКА и «Зенита», выигрывал с ЦСКА Кубок УЕФА и становился чемпионом Англии с «Челси».

В составе сборной России он выиграл бронзу Евро-2008 и дошел до четвертьфинала домашнего ЧМ-2018.

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