Адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина Татьяна Стукалова рассказала, что ее подзащитный поддерживает форму, находясь в заключении.

«Нога у Саши болит, но после того, как вынесли приговор, сейчас у него появилась возможность пять раз в неделю посещать спортзал, и он ею пользуется. Мне даже показалось, что Саша похудел. Может быть, это связано и с тем, что Саша держит режим питания. Даже просит родителей, чтобы они ему много не присылали еды. И активно ходит в спортзал, потому что нога болит и себя хоть чем-то надо поддерживать.

Не до жиру, что называется. Какие есть возможности для занятий, такими он и пользуется», – цитирует Стукалову «Р-Спорт».

28-летний Кокорин приговорен к 1 году 6 месяцев колонии общего режима, как и его младший брат Кирилл.

Вместе с Павлом Мамаевым и Александром Протасовицким братья участвовали в драках с чиновниками и водителем ведущей Первого канала.

Кокорин получил 1,5 года колонии общего режима, Мамаев – год и 5 месяцев

Качай приложение Eurosport для iOS или Android