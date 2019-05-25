Eurosport
Фанаты «Зенита» подрались на хоккейном матче любительских команд
Кажется, скоро им не будет нужен даже повод.
24 мая фанаты «Зенита» устроили драку во время хоккейного матча своей любительской команды «ХКЛ».
Об этом сообщает телеграм-канал Mash на Мойке. Ультрас «Ландскроны» пришли на игру «ХКЛ» против команды «Заряд АК47 СПб», которая проходила в рамках полуфинала плей-офф первенства СПбХЛ Дивизиона Старт.
Фанаты выскочили на лед и напали на полицейских: били их по лицу и пытались отнять оружие.
- В группе «Ландскроны» Вконтакте команда «Заряд» названа принципиальным соперником «ХКЛ».
- Завтра, 26 мая, «Зенит» встретится на своем поле с «Енисеем» в матче 30-го тура РПЛ. Перед матчем состоится чемпионский проход болельщиков.
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