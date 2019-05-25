Фанаты «Зенита» подрались на хоккейном матче любительских команд

24 мая фанаты «Зенита» устроили драку во время хоккейного матча своей любительской команды «ХКЛ».

Об этом сообщает телеграм-канал Mash на Мойке. Ультрас «Ландскроны» пришли на игру «ХКЛ» против команды «Заряд АК47 СПб», которая проходила в рамках полуфинала плей-офф первенства СПбХЛ Дивизиона Старт.

Фанаты выскочили на лед и напали на полицейских: били их по лицу и пытались отнять оружие.

В группе «Ландскроны» Вконтакте команда «Заряд» названа принципиальным соперником «ХКЛ».

Завтра, 26 мая, «Зенит» встретится на своем поле с «Енисеем» в матче 30-го тура РПЛ. Перед матчем состоится чемпионский проход болельщиков.

Фанаты «Зенита» и ЦСКА устроили драку, а после пожали друг другу руки

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