Тренер вратарей «Шахтера» Антониу Феррейра рассказал об отношении к защитнику «Зенита» Ярославу Ракицкому и жизни на Украине.

«Ярослав Ракицкий – очень большой патриот донецкого края. Он меня учил говорить «Донбасс порожняк не гонит» и «Спасибо в карман не положишь». Также мне показали типичную позу гопников на присядках. Говорили, что когда твой вратарь ошибется, можешь сказать ему: «Большая дырка». Иногда я даже проверял все в переводчике, ведь могли надурить.

Сейчас я чувствую себя здесь как дома. Скучаю по своей стране и семье, но я счастлив на Украине. Самая большая боль – это видеть эту страну разбитой. И быть тренером донецкого «Шахтера», но никогда не побывать в Донецке. Если когда-нибудь удастся сыграть в Донецке, это будет моя самая большая победа», – цитирует Феррейру Tribuna.com.

29-летний Ракицкий в зимнее трансферное окно перешел из «Шахтера» в «Зенит» и перестал вызываться в сборную Украины.

В сезоне-2018/19 он выиграл чемпионат России и получил золотую медаль украинской Премьер-лиги.

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