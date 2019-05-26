Нападающий ЦСКА Федор Чалов выиграл гонку бомбардиров РПЛ.

В заключительном туре 21-летний армеец отметился дублем в ворота «Крыльев Советов» и по итогам чемпионата остановился на отметке в 15 забитых мячей. Также на его счету 7 голевых передач. Федор стал самым молодым бомбардиром чемпионата России с 2004 года, когда лучшим был Александр Кержаков.

Вторым голеадором турнира стал Сердар Азмун из «Зенита» (13). Третьим – Виктор Классон из «Краснодара» (12).

Чемпионат России выиграл «Зенит». «Локомотив» и «Краснодар» вошли в тройку и выступят в будущем году в Лиге чемпионов.

ЦСКА, «Спартак» и «Арсенал» проявят себя в Лиге Европы.

«Зенит» и «Локомотив» – в группе ЛЧ, ЦСКА со «Спартаком» в ЛЕ, «Анжи» вылетел. Все расклады РПЛ

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