Нападающий «Зенита» и сборной России Антон Заболотный не забил ни одного мяча в чемпионате России-2018/19.

Розыгрыш РПЛ-2018/19 завершился сегодня, 26 апреля. Заболотный вышел на поле в составе «Зенита» 16 раз, но отметился лишь одной голевой передачей.

В прошлом сезоне он отыграл за сине-бело-голубых 10 матчей и забил один мяч.

«Зенит» выиграл РПЛ-2018/19, вторым финишировал «Локомотив», третьим – «Краснодар». Эти команды представят Россию в Лиге чемпионов-2019/20.

Заболотный станет чемпионом и покинет «Зенит». Он бесполезен даже как мем

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