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Заболотный не забил ни одного мяча в чемпионате России-2018/19
Гений не нуждается в голах – он хорош и без них.
Нападающий «Зенита» и сборной России Антон Заболотный не забил ни одного мяча в чемпионате России-2018/19.
Розыгрыш РПЛ-2018/19 завершился сегодня, 26 апреля. Заболотный вышел на поле в составе «Зенита» 16 раз, но отметился лишь одной голевой передачей.
- В прошлом сезоне он отыграл за сине-бело-голубых 10 матчей и забил один мяч.
- «Зенит» выиграл РПЛ-2018/19, вторым финишировал «Локомотив», третьим – «Краснодар». Эти команды представят Россию в Лиге чемпионов-2019/20.
Заболотный станет чемпионом и покинет «Зенит». Он бесполезен даже как мем
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