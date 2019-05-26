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«Динамо» вернулось на стадион в Петровском парке спустя 10,5 лет. Самые яркие кадры
Долгий путь домой.
«Динамо» в заключительном матче чемпионата России-2018/19 сыграло вничью с тульским «Арсеналом» – 3:3. Эта игра стала первой для московского клуба на новом стадионе в Петровском парке.
С возвращением на родную арену динамовцев поздравил официальный аккаунт РПЛ.
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Яркая панорама обновленного стадиона.
Со стороны он выглядит волшебно.
Арену в Петровском парке посетили и прекрасные девушки.
Детская радость после забитого гола.
- Арена в Петровском парке больше 10 лет находилась на реконструкции, в это время бело-голубые проводили домашние матчи в Химках.
- Вместимость арены составляет 25716 зрителей. Матч с «Арсеналом» посетили 23340 зрителей.
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