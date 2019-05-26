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«Зенит» провел чемпионский парад на автобусе и теплоходе. Не помешал даже питерский ливень

«Зенит» провел чемпионский парад на автобусе и теплоходе. Не помешал даже питерский ливень
Eurosport

36 мин. назад

Сине-бело-голубые с размахом отметили пятый титул в истории РПЛ.

Сегодня, 26 мая, завершился очередной чемпионат России по футболу.

По случаю завоевания чемпионского титула санкт-петербургский «Зенит» провел на улицах города праздничный парад.

  • Второе и третье места в РПЛ-2018/19 заняли «Локомотив» и «Краснодар» соответственно. Эти команды, а также «Зенит», представят Россию в Лиге чемпионов-2019/20.
  • «Зенит» выиграл чемпионат России в пятый раз. Кроме того, сине-бело-голубые однажды побеждали в чемпионате СССР.

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