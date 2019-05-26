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«Зенит» провел чемпионский парад на автобусе и теплоходе. Не помешал даже питерский ливень
Сине-бело-голубые с размахом отметили пятый титул в истории РПЛ.
Сегодня, 26 мая, завершился очередной чемпионат России по футболу.
По случаю завоевания чемпионского титула санкт-петербургский «Зенит» провел на улицах города праздничный парад.
- Второе и третье места в РПЛ-2018/19 заняли «Локомотив» и «Краснодар» соответственно. Эти команды, а также «Зенит», представят Россию в Лиге чемпионов-2019/20.
- «Зенит» выиграл чемпионат России в пятый раз. Кроме того, сине-бело-голубые однажды побеждали в чемпионате СССР.
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