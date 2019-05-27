Вратарь «Спартака» Александр Максименко лайкнул инстаграм-публикацию фан-аккаунта с призывом не обращать внимания на критику главного тренера Олега Кононова.

«Не слушай главного тренера, Саша! Все ошибаются. Не ты один виноват в результате матча. Если хотите поддержать Александра Максименко, то выкладывайте пост с поддержкой и хештегами: #Максименкомыстобой», – говорится в посте, лайк которому поставил 21-летний Максименко.

В 30-м туре РПЛ «Спартак» проиграл «Оренбургу» (0:2), Кононов заявил, что на результат повлияли ошибки Максименко.

В октябре 2018 года Денис Глушаков лайкнул пост с критикой возглавлявшего «Спартак» Массимо Карреры и был переведен в дубль.

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